Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключает, что в какой-то момент вакцинация от COVID-19 в Украине будет обязательной.

Соответствующее заявление он сделал в эфире передачи «Свобода слова на ICTV».

Отметим, сейчас вакцинация добровольная, но правительство не исключает некоторые изменения.

«Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных», — уточнил Ляшко.

https://www.youtube.com/watch?v=AhVmxUrv0FQ98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине это люди, которые не получили вакцину. Такая тенденция наблюдается последние три месяца.

Опыт Израиля доказал, что третья доза вакцины от коронавируса защищает от штамма «Дельта».