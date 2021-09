16 сентября Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу "Укрзализныци", признав недействительным заключенный между "Проминвестбанка" и инвестиционным фондом VR Global Partners, LP ( "VRGP"), базирующейся в Нью-Йорке, договор купли-продажи права требования кредитной задолженности Укрзализныци . VRGP не согласен с решением суда и будет оспаривать его в кассационном порядке в Верховный суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании. "Вчерашнее решение стало надругательством над правосудием и очередным проявлением ключевой проблемы всех иностранных инвесторов в Украине — несоблюдение верховенства права и невозможности для иностранных инвесторов защитить свои законные права в украинских судах. Простыми словами это была пародия на правосудие. Действия суда были пронизаны нарушениями надлежащей процессуальной процедуры , обсуждения в совещательной комнате длилось всего несколько минут, а решение отменить вердикт суда первой инстанции явно было принято еще до начала судебного заседания ", — заявил президент VR Capital Group Ltd. Ричард Дейтц. При этом он добавил, что компания не удивлена этим решением. В частности, по его словам, в июле для обсуждения конфликта с "Укрзализныцей" его приглашал заместитель председателя Офиса президента Андрей Смирнов. "С момента той встречи мы почувствовали огромный административное давление на судебную систему, кульминацией которого стало вчерашнее решение. Коллегии судей постоянно менялись, поскольку судьи принимали самоотвод, а в одном из наиболее вопиющих примеров давления новая апелляционная коллегия из трех судей была сформирована в результате" лотереи », в которой 51 из 54 возможных судей не смогли принять участие поскольку именно в тот день они находились в отпуске. Судебная система должна работать не так такие практики не помогут Украине привлечь инвестиции, необходимые для развития экономики страны и создание рабочих мест", — добавил Дейтц. Решение апелляционного суда было принято с беспрецедентным пренебрежением закона и вопреки уже установленной практике Палаты Верховного суда, убежден президент VR Capital Group Ltd. "Кроме того, суд не сообщил стороны надлежащим образом о дате заседания, ссылаясь на отсутствие в суде почтовых марок. Суд также отказал VRGP в ходатайстве о предоставлении юридически обязательного двухнедельного срока на подачу отзыва, предоставив меньше чем сутки для подготовки и представления позиции VRGP по этому резонансному делу. Несмотря на такой короткий срок, VRGP представила свою позицию на 68 страницах, однако суд даже не счел нужным объявить перерыв в заседании для изучения материалов и, формально заслушав стороны, вынес решение всего за 2 минуты обсуждения в совещательной комнате " , — сообщают в компании. Как заявил представитель VRGP, правосудию по которым они столкнулись в Украине, есть еще более шокирующим, если учитывать тот факт, что апелляционные жалобы VRGP на явно незаконные решения, которые заблокировали выполнения решений Верховного суда о взыскании долгов с Укрзализныци, уже более 5 месяцев не рассматриваются апелляционными судами. По этому же делу для рассмотрения спора по существу суд было достаточно одного заседания и вообще не нужно было время на предварительное изучение документов. Отмечается также, что VRGP получила уже шесть решений Верховного суда в свою пользу по делам о взыскании долгов с "Укрзализныци". "Пытаясь избежать выполнения этих решений," Укрзализныця "подала иск о признании недействительным приобретения кредитов VRGP. Хозяйственный суд. Киева 27 июля 2021 отклонил иск" Укрзализныци ". Вчерашнее решение, которым было отменено решение хозяйственного суда, будет обжаловано", — резюмируют в компании. Напомним, VR Global Partners, LP — инвестиционный фонд, которым управляет VR Advisory Services Ltd ( "VRASL»). VRASL зарегистрирован в Американской комиссии по ценным бумагам и биржам как инвестиционный советник, а VR Advisory Services (UK) LLP, субподрядный советник по инвестициям VRGP и других фондов, уполномоченный Управлением финансового поведения Великобритании. VRGP был создан в мае 1999 года и на протяжении своего существования стал лауреатом более 15 отраслевых наград в Нью-Йорке и Лондоне, включая прошлогоднюю премию EuroHedge за долгосрочные результаты (20 лет) среди глобальных макрофондив, специализирующихся на инвестициях с фиксированным доходом и относительной стоимости. VR Capital — это международная фирма по управлению активами, обслуживающей клиентскую базу институциональных инвесторов из примерно 5 млрд долларов США в активах инвесторов, управляемых с помощью объединенных фондов. VR Capital — один из крупнейших западных инвесторов в Украине, портфель авуаров которого превышает 1 млрд долларов. Имея более 22-летний опыт работы, VR Capital фокусируется на инвестициях в развивающиеся рынки, и в развитые рынки. Фирма работает через свои главные офисы в Нью-Йорке и Лондоне, и более 98% активов, находящихся под ее управлением, связанные с инвесторами в США и Западной Европе.