В Украине зафиксировано 5159 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и Киеве (399).

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 1086 человек, умерли — 137, выздоровели — 2156.

Как сообщалось ранее, 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине это люди, которые не получили вакцину. Такая тенденция наблюдается последние три месяца.

Напомним, 19-летний студент Украинского гуманитарного института Владимир Сало скончался после вакцинации от COVID-19.