Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 22 сентября — день осеннего равноденствия. В Украине будет довольно холодно, возможны даже заморозки.

Своим прогнозом она поделилась в Telegram.

Днем воздух прогреется только до 6-12 градусов, на юге, а также в Донецкой и Луганской областях до 14 градусов тепла. При этом ночью максимум до 6 тепла, а при прояснениях возможные заморозки на почве (кроме юга, востока и Закарпатья). Если будет плотная облачность, то вероятность заморозков существенно уменьшается.

«В Карпатах уже ниже нуля и будет. И именно из-за такой низкой температуры воздуха в Карпатах ожидается мокрый снег», — подчеркивает синоптик.

В среду умеренные дожди пройдут в западных областях (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории Украины также будет повышенная влажность воздуха, или небольшой периодический дождь, или туманы.

В Киеве 22-го сентября будет облачно, сыро, дождь. Днем всего 7-9 градусов.

Однако к выходным в Украине снова потеплеет.

Глобальное изменение климата приведет к тому, что снег в Украине зимой будет становиться редкостью.

Напомним, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, а также народный синоптик Леонид Горбань озвучили прогноз погоды в Украине на осень. Если коротко, погода будет классической — погожий сентябрь, сырые холодные последние дни октября и мрачный ноябрь.

Как сообщалось ранее, после ночных заморозков на почве и резкого похолодания, погода возьмет курс на потепление. Почти до конца сентября будет тепло, осадков будет немного. В целом критически низких температур осенью ожидать не приходится.