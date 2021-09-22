23 сентября отмечают день осеннего равноденствия, а на православном календаре — День Петра и Павла. НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об этом дне. День осеннего равноденствия 23 сентября день сравнялся с ночью, темнота начинает находиться. Эксперты рекомендуют в этот день позаботиться о здоровье, ведь Луна в этот период убывает — жизненные силы лучше беречь. В день осеннего равноденствия можно начать оздоровительную диету или отказаться от вредных продуктов. День Петра и Павла рябинников 23 сентября — день памяти святых апостолов Петра и Павла. В народе этот день называют «Павло-рябинник». Считается, что именно 23 сентября рябина становится самой сладкой в году. Церковный календарь 2019: религиозные праздники отмечают в октябре Международный день жестовых языков International Day of Sign Languages стал праздником в 2017 году. Провозглашая дату, ООН стремилась подчеркнуть роль жестовых языков в реализации прав и свобод людей, которые являются инвалидами по слуху. Резолюция ООН призывает государства заботиться о том, чтобы всем был обеспечен ранний доступ к языку жестов, организовано качественное образование для глухих людей, а изучение жестовых языков приобрело наиболее простые и доступные формы.

Приметы 23 сентября

Многие рябины в лесу — к мрачной осени и суровой зимы. Мало рябины — осень будет сухой, а зима — поздней.