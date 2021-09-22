Глава парламентской фракции «Слуга народа» назвал три версии обстрела автомобиля советника президента Украины Сергея Шефира.

Давид Арахамия подчеркнул, это его личное мнение, а не заключение правоохранителей. Он назвал Шефира «легкой добычей», поскольку президент на данный момент находится в отъезде, пишет Обозреватель.

Он отметил, что советник президента передвигается самостоятельно, без охраны, поэтому организовать покушение было легко.

По мнению Арахамии, «передать привет» таким образом могли от контрабандистов и криминальных авторитетов, это мог быть «российский след» на фоне активной антироссийской риторики. Он добавил, что это также мог сделать кто-то из олигархов из-за активной борьбы с ними.

Как известно, 22 сентября на него было совершено покушение. Его машину обстреляли. Ранения получил водитель. Шефир ехал на машине из дому на работу. Дорога проходила через лес, где его ожидала засада. С разных сторон дороги были произведены несколько автоматных очередей.

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел автомобиля Шефира. Зеленский заявил, что после своего выступления на Генеральной ассамблее ООН вернется в Киев. По его словам, он еще не знает, кто стоит за покушением, но считает нападение проявлением слабости.