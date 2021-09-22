21 сентября боевики продолжали обстрелы позиций украинских защитников на Донбассе, 4 раза нарушив режим прекращения огня. Один раз были применены запрещенные Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещенное вооружение, осуществив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм.

В направлении населенного пункта Шумы, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

Возле Лебединского российские наемники задействовали гранатометы различных систем.

В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.

В течение текущих суток, 22 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, после выборов в Госдуму сохранится высокий риск конфликта для Украины — эта угроза будет существовать до тех пор, пока путинская администрация будет «рулить» Россией.

Боевики продолжают блокировать работу КПВВ на Донбассе. Сейчас полноценно работает только пункт пропуска «Станица Луганская».