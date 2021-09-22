Цены в Украине за 30 лет независимости существенно изменились. В начале 90-х заработки украинских граждан не были привязаны к курсу доллара, и валюта в те годы была мало у кого. Средняя зарплата после введения собственной валюты — гривны, составляла около 100-130 гривен. В пересчете на доллары — около 73 долларов.Что можно было купить в 1990-х годах на 10 гривен и как изменились цены в 2021 году?

Минимальная заработная плата в 1997 году в Украине составляла 15 гривен, средняя заработная плата в 1996 — около 130 гривен. В 2021 году средняя зарплата в Украине составила 14 000 гривен, минимальная — 6000 гривен.

В 1996 году за 1 гривну можно было купить килограмм моркови или литр молока. Цена батона-50 копеек. Также за гривну можно было купить пачку сливочного масла или пол-литра сметаны. Литр водки стоил 2,20, а килограмм мяса — 4 гривны.

Около двух гривен нужно отдать за литр подсолнечного масла, и на гривну можно было купить 3 килограмма картофеля. Килограмм гречки-60 копеек, сахара -70 копеек. На 10 гривен можно закупить продукты для питания всей семьи в среднем на 5-7 дней.

В 1996 году на 10 гривен можно было купить 31 батон, в 2021 году этих денег хватит ли на половину батона. 2,5 кг мяса стоили около 10 гривен, а сейчас на эти деньги можно купить кусочек в 150-200 грамм.

За 10 гривен в 2021 году можно купить 200 мл подсолнечного масла, в 1996 году хватило было на 5,5 литров. Гречки можно было купить 16,5 кг, сейчас — 300 граммов. За 10 гривен в 1996 году можно было купить почти мешок картофеля — 33 кг, сейчас — едва хватит на 1 кг.

Заправить автомобиль на 10 гривен в 1996 году можно было на 16,5 литров, сейчас — 0,3 л. Соли можно было купить 33 кг, сейчас — 1 кг. Сметаны — 4,5 л, а теперь — едва 100 мл. Сливочного масла — 10 пачек, а сейчас хватит на 1/6 упаковки. На 10 гривен можно было купить 12 плиток шоколада, а сейчас этих денег хватит на 1/5 часть плитки.

