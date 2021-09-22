Хлеб присутствует на столе во время каждого приема пищи, однако, в сочетании с некоторыми продуктами он может нанести вред здоровью.

Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на piterskie-zametki.

Белый хлеб, который употребляется с жирной пищей, мешает ее перевариванию и провоцирует спазмы и воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте.

Такой же эффект наблюдается при сочетании хлебобулочных изделий с грибами. Этот микс наносит сильный удар по работе внутренних органов. Кроме того, употребление хлеба вместе с квашеными или солеными овощами вызывает изжогу и брожение в желудке, что грозит язвой.

Диетологи советуют есть белый хлеб только с овощами, а вот черный можно употреблять с рыбой и мясом, даже жирных сортов.

Напомним, ранее диетологи рассказали, какой хлеб является полезным и не навредит здоровью и фигуре. Они посоветовали сортов хлеба следует остерегаться и уменьшить их употребление.

Напомним также, ученые разработали рецепт “умного” хлеба, который поможет снизить уровень сахара в крови. Такого эффекта достигли благодаря добавлению в продукт полбы – разновидности пшеницы. Химический состав этого злака нормализует уровень сахара за счет низкого гликемического индекса и минимального содержания крахмала.