Как известно, коронавирус может обострять хронические заболевания. Но в то же время существует категория людей, которая «защищена» от COVID-19.

Свое мнение по этому поводу озвучила доктор медицинских наук, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская, интервью опубликовано на Youtube.

Как считает врач, риск заболеть снижает «генетика и хороший иммунитет».

«Есть категория пациентов, что не болеет, ну не берет их вирус. Это как с гриппом, около 5%. А вообще – это генетика и хороший иммунитет», – сказала она.

По словам Голубовской, ей известны случаи, когда COVID-19 протекает бессимптомно – тогда люди вообще не знают о болезни, но имеют антитела. Также она добавила, что коронавирус способен обострять заболевания, которые были у человека ранее.

https://www.youtube.com/watch?v=S3VjqaFOx1Y&feature=emb_title&ab_channel=%D0%92%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%D1%83%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0

А инфекционист-пульмонолог Светлана Гук рассказала, что человек, заболевший гриппом, заразиться коронавирусом не сможет. Однако если инфицирующая доза COVID-19 большая или есть иммунная склонность к вирусу, то заражение все-таки может произойти.

Как мы уже рассказывали ранее, главный инфекционист Львовской области, глава областной инфекционной больницы Сергей Федоренко рассказал, как распознать первые симптомы штамма коронавируса Дельта.

Также напоминаем, люди, которые тяжело перенесли COVID-19 или переболели в среднетяжелой форме, могут не прививаться полгода.