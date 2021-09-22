Государственное агентство Украины по вопросам кино не выдало прокатное удостоверение фильму «Зошит війни», который был снят с видеозаписей украинских бойцов.

Кинопрокат фильма завершен, сообщается на странице фильма в Facebook.

«У нас для вас плохие новости: кинопрокат фильма «Зошит війни» завершен. Он получился таким коротким, ведь нам не выдали прокатное удостоверение в Государственном агентстве Украины по вопросам кино. Поэтому кинотеатры вынуждены были отменить прокат и ограничиться лишь несколькими специальными показами», — говорится в сообщении.

Официальная причина отказа — отсутствие процедуры оформления прокаток для субтитрованных лент в новых положениях закона о языке, вступивших в действие 16 июля 2021.

«Фильм посмотрел 991 зритель и мы благодарны каждому и каждой из вас. Но неприятность в том, что нам удалось собрать для фонда «Повернись живим» только 9910 гривен. Попробуем наверстать в онлайне — следите за нашими новостями, уже скоро объявим дату онлайн-премьеры», — отметили в сообщении.

Как сообщалось ранее, после выборов в Госдуму сохранится высокий риск конфликта для Украины — эта угроза будет существовать до тех пор, пока путинская администрация будет «рулить» Россией.

Боевики продолжают блокировать работу КПВВ на Донбассе. Сейчас полноценно работает только пункт пропуска «Станица Луганская».