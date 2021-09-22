Погода в Украине 23 сентября обещают быть солнечной и теплой.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу синоптиков, на украинском ждет ясный день, местами столбики термометров покажут 24 градуса.

Погода в Украины 23 сентября

Осадков не ожидается. Воздух в среднем прогреется до 15-20 градусов. Температура будет очень отличаться в зависимости от региона. Так, на западе в Луцке и Ровно будет холоднее: 13-15 градусов, при этом в Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске будет: 19-21 градус.

В центре в среднем 13-17 градусов. На севере 12-14. На востоке до 16 градусов. Теплее на юге и юго-востоке: 19-24 градуса.

Отдельно в Украинском гидрометеорологическом центре отмечают, 23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3 °. Кроме того, в Украине кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань порадовал новым прогнозом погоды. По его словам, похолодание, которое накрыло Украину, продлится недолго.