Почти миллион украинцев может рассчитывать на прибавку к ежемесячной пенсии в несколько сотен гривен уже с 1 октября 2021 года.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, отчитываясь по результатам рассмотрения государственного бюджета на следующий год.Кто получит по 400 грн?

Речь идет о категории получателей выплат от государства по возрасту и страховым стажем, которые достигли возраста 75-80 лет.

Таким людям начнут доплачивать по 400 грн ежемесячно. В Минсоцполитики заявили, что пенсионеров этой категории в Украине около миллиона.

Отметим, что ранее эти выплаты были анонсированы на июль, но потом из-за нехватки средств в бюджете их перенесли на осень.Кому еще доплатят по возрасту?

Кроме этого министр обрадовала украинцев в возрасте от 70 до 75 лет. Они смогут рассчитывать на дополнительные выплаты в размере 300 грн уже с 2022 (точную дату, к сожалению, не назвали). На такие выплаты могут рассчитывать около 4 млн украинцев.

А вот люди, которые достигли 80 лет, получают по 500 грн к пенсии ежемесячно уже с апреля 2020 года, и выплаты эти будут продолжены в следующем году.

На обслуживание и погашение долгов украинцы в 2022-м отдадут 574,7 млрд грн. Это по 12 300 с каждого украинца, в том числе и новорожденного. Из них только обслуживание (выплата процентов) обойдется в 181,4 млрд грн. Эта сумма соизмерима с расходами на здравоохранение за целый год.

