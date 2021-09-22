Пророссийские боевики 5 раз за сутки 22 сентября нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе. К счастью, среди украинских бойцов погибших и раненых нет.

Подробную сводку опубликовала пресс-служба ООС.

От начала суток боевики пять раз открыли огонь по позициям военнослужащих ООС:

В районе Светлодарска — обстреливали из крупнокалиберных пулеметов;

У населенного пункта Водяное — применили беспилотные летательные аппараты, чтобы сбросить ВОГ-17.

Неподалеку от Павлополя — открыли огонь из гранатометов различных систем. Также применяли беспилотный аппарат, с целью сброса осколочной гранаты;

В районе Зайцево — вели прицельный огонь.

«Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации», — подчеркнули в пресс-служба.

Как мы уже рассказывали ранее, отец Тимура Бекмансурова, который 20 сентября открыл стрельбу в Пермском государственном университете, убив шестерых людей, зарабатывает войной — он наемник, который участвовал в чеченской войне и на Донбассе.

А тем временем, РФ перешла к поглощению оккупированных районов Донбасса после отказа Украины от реинтеграции ОРДЛО на условиях Кремля.