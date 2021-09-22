Сегодня, 22 сентября, день осеннего равноденствия. Астрономически он означает начало осени, переход с летнего на зимний период.

Отметим, осеннее равноденствие – это момент, когда центр Солнца пересекает небесный экватор и переходит из северного в южное полушарие. Солнце начинает все позже и позже всходить и раньше садиться — световой день продолжает укорачиваться до зимнего солнцестояния.

В этот день наши предки отмечали праздник урожая и прощались с летом.

Астролог Марина Скади говорит, что в 2021 году осеннее равноденствие особенно тем, что наступает сразу после полнолуния, пишет Обозреватель. Поэтому у всех есть все шансы изменить жизнь к лучшему. По словам астролога, в этот день полезно избавляться от всего ненужного, включая вещи, лишний вес, вредные привычки, токсичных людей.

При этом важен также день 23 сентября, поскольку равноденствие наступает поздно вечером накануне. Астрологи рекомендуют встать до рассвета и умыться росой, чтобы продлить молодость, а затем встретить восходящее солнце.

В этот день нельзя конфликтовать, выяснять отношения с окружающими – негативные эмоции могут иметь разрушительную энергетику в этот день. Отказывать в помощи. Брать и давать в долг, оформлять кредит. Начинать новые дела – вместо этого рекомендуется подвести итоги, уделить внимание здоровью и духовной стороне жизни. Быть в плохом настроении – иначе можно отпугнуть благополучие.

Считается, что если в этот день много рябины – это к холодной зиме. Ясная погода – к погожей осени. Птицы улетают на юг – к ранней и холодной зиме.

Напомним, в этот день нельзя начинать что-то новое, ссориться и ругаться. Любой негатив может отпугнуть удачу и благополучие. Рекомендуется приготовить угощение и пригласить друзей. В нумерологии цифра 2 — символ равновесия. Она наделяется особыми свойствами «пары».