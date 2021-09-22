Осеннее равноденствие, 22 сентября, считается днем силы, давая широкие возможности для свершений. В нынешнем году равноденствие наступит 22 сентября 2021 в 22:20.

Так как дата равноденствия состоит из семи двоек — это имеет особое значение, говорится в материале Фактов.

До 22 сентября следует завершить такие давние дела, как ремонт, поиски работы, проекты.

Надо также избавиться от всего лишнего: хлама, вредных привычек, гнетущих мыслей. Рекомендуется выполнить давние обещания и спланировать дела на будущее.

В этот день нельзя начинать что-то новое, ссориться и ругаться. Любой негатив может отпугнуть удачу и благополучие. Рекомендуется приготовить угощение и пригласить друзей.

В нумерологии цифра 2 — символ равновесия. Она наделяется особыми свойствами «пары».

Напомним, день осеннего равноденствия — старинный праздник, который обязательно отмечали наши предки, они называли его «сбором урожая». В наше время эта традиция сохранилась разве что в Азии.