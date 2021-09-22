Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел автомобиля своего первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Как известно, 22 сентября на него было совершено покушение. Его машину обстреляли. Ранения получил водитель. Шефир ехал на машине из дому на работу. Дорога проходила через лес, где его ожидала засада. С разных сторон дороги были произведены несколько автоматных очередей.

Зеленский заявил, что после своего выступления на Генеральной ассамблее ООН вернется в Киев. По его словам, он еще не знает, кто стоит за покушением, но считает нападение проявлением слабости:

«Кто за этим стоит, скажу честно, не знаю. Пока что. Какие это силы? Могут быть внутренние, могут быть внешние. Силами их не считаю, потому что передавать мне привет стрельбой из леса по авто моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным. На силу нашей команды это не влияет. На курс, который я выбрал — на изменения, на детенизацию нашей экономики, на борьбу с криминалитетом, большими влиятельными финансовыми группами — это никак не влияет. Скорее, наоборот, потому что мандат на реформы мне дал народ Украины».