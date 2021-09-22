В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 22 сентября — в стране ощутимо похолодало, во многих областях пройдут кратковременные дожди.

Холоднее всего на западе и севере, там ночью температура опускалась до 3-4 градусов тепла. Днем в этих областях ожидается 7-11 тепла. В центре также холодно 7-11 градусов тепла днем. На востоке и юге 12-14.

Осадки прогнозируются везде, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.

«21-24 сентября в Винницкой и большинстве южных областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый)», — предупредили синоптики.

Глобальное изменение климата приведет к тому, что снег в Украине зимой будет становиться редкостью.

Напомним, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, а также народный синоптик Леонид Горбань озвучили прогноз погоды в Украине на осень. Если коротко, погода будет классической — погожий сентябрь, сырые холодные последние дни октября и мрачный ноябрь.

Как сообщалось ранее, после ночных заморозков на почве и резкого похолодания, погода возьмет курс на потепление. Почти до конца сентября будет тепло, осадков будет немного. В целом критически низких температур осенью ожидать не приходится.

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