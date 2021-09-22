Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине в октябре-ноябре, а также предсказали, когда придут заморозки и снегопады.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом говорится в материале «Фактов«.

Народный синоптик Леонид Горбань утверждает, что украинцам уже не стоит рассчитывать на высокую температуру в ближайшие дни, столбики термометров днем не поднимутся выше отметки 20 градусов тепла, а по ночам будут колебаться в пределах 5 градусов тепла.

Октябрь, по его словам, будет разным на юге и севере. В южных областях сохранится тепло — до 22 градусов, а вот на севере столбики термометров будут колебаться в пределах всего 5—7 выше нуля. Синоптик также добавил, что в октябре будут заморозки и много дождей.

А в ноябре уже стоит ждать заморозков и мокрого снега: «Последний месяц осени будет холодным даже для этого времени года: первые предвестники зимы в виде сильных и холодных дождей могут прийти уже 7 и 8 ноября.

После кратковременного прояснения осадки снова вернутся уже в виде мокрого снега. После 15 ноября придет похолодание, вплоть до ночных заморозков».

Напомним, сегодня погода обещает быть преимущественно солнечной, но местами довольно прохладной.

Синоптики сообщалось о том, что зима в Европе (январь-февраль 2021 года) будет самой холодной за последние 30 лет.