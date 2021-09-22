Дарницкий районный суд Киева освободил Игната Кромского по прозвищу «Топаз» от уголовной ответственности, закрыв дело.

Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление адвоката «Топаза» Александра Шадрина.

По его словам, суд закрыл дело из-за истечения сроков давности.

Как известно, Кромскому инкриминировали соучастие в незаконном лишении свободы или похищении человека, которое было совершено из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, и которое сопровождалось причинением физических страданий. За такое преступление предусматривается наказание в виде не более 5-ти лет лишения свободы.

Напомним, речь идет о похищении Владислава Иваненко. Похищение Иваненко произошло в ночь на 21 января 2014 года — потерпевшего перепутали с другим активистом Майдана. Его похитили и пытали.

Накануне правоохранители задержали бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в Киеве, который скрывался от органов следствия по делу Майдана.

Шевченковский суд приговорил к 3 годам лишения свободы «беркутовцев» Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня. Их судили за разгон Майдана 30 ноября 2013 года.

Также сообщалось, что Сергей Зинченко — бывший боец подразделения «Беркут», которого обвиняют в расстрелах на Майдане и которого в рамках обмена пленными передали на оккупированную территорию, присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Также сообщалось, что прокуратура Украины собрала достаточно доказательств вины бывших «беркутовцев» Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, которые принимали участие в подавлении протестов на Майдане.

