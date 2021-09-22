Основная причина головной боли и плохой памяти — закупоренные сосуды головного мозга.

Как и все ткани нашего организма, мозг нуждается в постоянном чищення. Излишки соли, жира и токсинов накапливаются в сосудах, образуя атеросклеротични бляшки. Чистка сосудов от лишнего холестерина и другой накоплений происходит естественным путем, достаточно просто добавить в свое меню определенные продукты, сообщает Хроника.инфо.Сухофрукты и мандарины

Укрепят здоровье в целом и помогут очистить сосуды эти вкусные продукты! Каждый день за полчаса до завтрака ешь 1 мандарин, небольшую горстку изюма и пару грецких орехов. Через 15 минут обязательно выпей 1 стакан воды с лимонным соком, через 15 минут — можно завтракать.

Использовав даже только один из этих методов очистки сосудов, ты видразувидчуеш улучшения. Память перестанет подводить, будут упоминаться события, о которых забыл давно! В конце дня — никакой усталости, головной боли, тяжести в висках. Нормализация работы головного мозга произойдет естественным способом, а значит, эффект сохранится надолго. Быстрое и ясное мышление, сосредоточенность, высокая концентрация — все это связано с состоянием кровеносных сосудов. Как хорошо, что с помощью ценных продуктов питания можно о них позаботиться!Настой лопуха

Курс лечения лопухом — месяц. Высуши корни лопуха. Залей 10 г сухих корней кипятком и дай им настояться в термосе примерно 10:00. Процеди настой, храни его в холодильнике. Принимай по 4 ст. л. средства за 30 минут до завтрака. Корень лопуха также очень полезен для пищеварительной системы.Гранатовый, яблочный, морковный сок

Сок должен быть не покупной — делай натуральный сок самостоятельно. Сок из этих фруктов очень хорошо прочищает сосуды. Употребляй каждый день по половине стакана сока перед едой, для лучшего результата — несколько раз в день.

Луковый сок с медом

1 стакан меда смеси с 1/3 стакана лукового сока. Держи эту не очень вкусную, но очень полезную смесь в холодильнике. Употребляй 3 раза в день по 1 ч. Л кроме очищення сосудов, это средство имеет и другой оздоровительный эффект — повышение иммунитета.Грецкие орехи в меду

Грецкие орехи измельчите в блендере или пропусти через мясорубку. Добавь мед. Масса должна быть достаточно густой. По желанию добавьте немного корицы и имбиря. Береги целебную смесь в холодильнике, не забывай принимать ее 3 раза в день по 1 ст. л. перед едой. Грецкие орехи даже визуально напоминают мозг — вещества, содержащиеся в них, позаботятся о важнейший орган как следует.

Напомним, ранее «Народная Правда» сообщала, что с тало известно, откуда в Украину пришла эпидемия кори.