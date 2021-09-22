В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца перечислили магнитные бури в октябре.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, согласно прогнозу физиков второй месяц осени обещает быть спокойным — с малым количеством геомагнитных бурь.

Однако магнитные бури в октябре все-таки предвидятся. В ближайшие дни магнитосфера будет спокойной, а 6 и 22 октября — возбужденной. 24 и 25 октября жителей Земли ожидает магнитная буря. К счастью, по прогнозам, она будет уровня G1, что означает слабая. 26 октября магнитосфера снова будет возбужденной.

Как известно, в дни повышенной солнечной активности важно не допустить обострения хронических болезней. Главное соблюдать нормальный режим сна, сбалансировано питаться (избегать продуктов, повышающих кровяное давление), совершать длительные прогулки на свежем воздухе.

Напомним, ранее специалист поделился советами, как пережить дни магнитных бурь метеозависимым людям.