Пострадавший при покушении на Сергея Шефира водитель Александр Иванько находится в стабильном состоянии. На данный момент для его жизни угрозы нет.

Соответствующее заявление сделал главный врач «Феофании» Игорь Семенов в ходе брифинга.

«Пациент Александр Иванько был доставлен скорой помощью… Я могу сказать только одно — медицинская помощь ему была оказана в полном объеме, состояние его стабильное, угрозы для жизни нет. Он находится в одном из отделений интенсивной терапии», — рассказал медик.

Как сообщается, в отношении водителя Шефира не предпринимались реанимационные меры. Операция прошла стандартно, без осложнений. Он также уточнил, что все ранения были в ногу, пациент был в сознании.

Как мы уже рассказывали ранее, глава парламентской фракции «Слуга народа» назвал три версии обстрела автомобиля советника президента Украины Сергея Шефира.

Как известно, 22 сентября на него было совершено покушение. Его машину обстреляли. Ранения получил водитель. Шефир ехал на машине из дому на работу. Дорога проходила через лес, где его ожидала засада. С разных сторон дороги были произведены несколько автоматных очередей.