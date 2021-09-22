В Украине власти задумались над отказом от добычи угля. Украинское правительство уже утвердило концепцию программы трансформации угольных регионов до 2030 года.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, концепция станет стартом для процессов постепенной диверсификации монопрофильных экономик угольных городов. Он уточнил, что «это почти миллион жителей в 25 территориальных общинах».

«В следующем году за счет государственного бюджета и при поддержке международных партнеров мы начинаем реализацию первых пилотных проектов по трансформации. Долгосрочные проекты обеспечат уменьшение зависимости локальных экономик от угледобычи и достойную жизнь и достаточный заработок всем жителям, в том числе работникам, на которых повлияет процесс отказа от ископаемого топлива», — пояснил чиновник.

Согласно документу, угольные регионы определяются как регионы, на территории которых расположены угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия, в том числе те, которые находятся в стадии ликвидации, консервации или переориентации на другие виды экономической деятельности, и предприятия угольной тепловой генерации независимо от формы собственности.

«В целом это около 20 территориальных общин Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Львовской областей, где проживает около 850 тыс. жителей. Территориальные общины угольных регионов зависят от предприятий угольной отрасли и угольной тепловой генерации, в некоторых из них уголь остается единственным доступным энергоносителем», — указано в документе.

Как мы уже рассказывали ранее, «Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину.

А тем временем, в Минфине хотят выплатить зарплату сотрудникам министерства в е-гривне уже до конца 2021 года.