В районе временно оккупированной территории Крыма подразделения реактивной артиллерии с РСЗО «Ураган» провели мощную тренировку.

Подробности и видео тренировки опубликовала пресс-служба Вооруженных Сил Украины.

Командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев рассказал, что осуществлялись огневые поражения по пехоте и технике, которая находилась в тридцати километрах.Последовательность действий была приближена к реальным событиям.

При первом наступление условный противник потерпел поражение из-за минного заграждения.

Артиллерийское подразделение хорошо справилось с поставленными задачами и показало высокий профессионализм. Реактивщики за считанные минуты привели оружие в боевую готовность, продемонстрировали способность быстро совершать марш, провести развертывание в районе огневых позиций и точно навестись на вражеские цели для их дальнейшего поражения.

Как мы уже рассказывали ранее, отец Тимура Бекмансурова, который 20 сентября открыл стрельбу в Пермском государственном университете, убив шестерых людей, зарабатывает войной — он наемник, который участвовал в чеченской войне и на Донбассе.

А также, после выборов в Госдуму сохранится высокий риск конфликта для Украины — эта угроза будет существовать до тех пор, пока путинская администрация будет «рулить» Россией.