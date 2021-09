Американский актер Уилли Гарсон умер в возрасте 57 лет. У актера было онкологическое заболевание.

Об этом сообщает Variety и Deadline.

Напомним, Уилли Гарсон сыграл более 75 ролей в кино и на телевидении, но наиболее известен по участию в сериале «Секс в большом городе». Он играл роль лучшего друга главной героини Стэнфорда Блэтча. При этом Гарсон снимался в двух полнометражных фильмах «Секс в большом городе» 2008 и 2010 годов и был занят в продолжении сериала, которое сейчас готовит стриминговый сервис HBO Max.

Уилли Гарсон играл в сериалах «Белый воротничок», «Друзья», «Твин Пикс», «Секретные материалы», фильмах «День сурка», «Быть Джоном Малковичем», «Маленький Манхэттен».

Breaking News: Willie Garson, the actor best known for his role as Carrie Bradshaw’s close friend Stanford Blatch in “Sex and the City,” died. He was 57. https://t.co/Eqt6Hw9p9x

— The New York Times (@nytimes) September 22, 2021