На юго-востоке Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Особенно пострадал Мельбурн — столица штата Виктория и один из крупнейших городов страны.

Эпицентр землетрясения находился в районе города Мэнсфилд. Вскоре произошло два повторных толчка магнитудой 4,0 и 3,1. Землетрясение также ощущалось в соседних с Викторией штатах Южная Австралия и Новом Южном Уэльсе.

Хотя землетрясение было одним из самых мощных за последние годы, значительных разрушений оно не вызвало.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что в Австралии землетрясения происходят очень нечасто, но могут быть «очень тревожным событием».

Спасательные службы Виктории предупредили о возможности новых толчков.

https://www.youtube.com/watch?v=vwdf0NknxZk

https://www.youtube.com/watch?v=ocMHVWADnpM

На Гаити (страна в Карибском море) 14 августа произошло разрушительное землетрясение. По последним данным на утро 16 августа, число погибших достигло отметки в 1 297 человек.

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1. Толчки ощущались на территории уезда Пишань Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай).