В Черкассах в кафе «Львівська майстерня шоколаду» неизвестный посреди дня расстрелял из автомата мужчину.

Подробности нападения обнародовала Национальная полиция Украины.

Как сообщается, убийство произошло на улице Байды Вишневецкого. Стрелок открыл огонь из неустановленного автоматического оружия и ранил мужчину. После этого он скрылся на автомобиле Skoda.

Раненого мужчину доставили в городскую больницу № 3, но к сожалению, он скончался от полученных ранений.

Правоохранители ввели в городе и области план «Сирена» и ищут подозреваемого. Следователи уже начали уголовное производство по факту умышленного убийства. Стрелку грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Как мы уже рассказывали ранее, 22 сентября под Киевом произошло покушение на первого советника президента Украины Сергея Шефира. По машине политика выпустили больше 10 пуль.

В результате нападения был ранен водитель машины, он был госпитализирован в больницу «Феофания». Сам Сергей Шефир не пострадал.

Пострадавший при покушении на Сергея Шефира водитель Александр Иванько находится в стабильном состоянии. На данный момент для его жизни угрозы нет.

А глава парламентской фракции «Слуга народа» назвал три версии обстрела автомобиля советника президента Украины Сергея Шефира.