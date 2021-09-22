Полиция Германии задержала мужчину, которых захватил заложников в туристическом автобусе.

Об этом сообщает Bild.

Известно, что в автобусе между пассажирами произошла ссора и один из пассажиров взял в заложники трех водителей. Пассажирам удалось выйти наружу.

Также сообщается, что автобус направлялся из Сербии в сторону Мюнхена, а инцидент произошел во вторник около 17:00 на автобане А9 на юге страны.

Очевидцы сообщали, что у мужчины было огнестрельное оружие. Полиция перекрыла движение на трассе и вела переговоры.

После нескольких часов переговоров трем водителям также разрешили выйти из автобуса. Примерно в 21:25 подозреваемый в захвате заложников был задержан.

