Полиция Германии задержала мужчину, которых захватил заложников в туристическом автобусе.
Об этом сообщает Bild.
Известно, что в автобусе между пассажирами произошла ссора и один из пассажиров взял в заложники трех водителей. Пассажирам удалось выйти наружу.
Также сообщается, что автобус направлялся из Сербии в сторону Мюнхена, а инцидент произошел во вторник около 17:00 на автобане А9 на юге страны.
Очевидцы сообщали, что у мужчины было огнестрельное оружие. Полиция перекрыла движение на трассе и вела переговоры.
После нескольких часов переговоров трем водителям также разрешили выйти из автобуса. Примерно в 21:25 подозреваемый в захвате заложников был задержан.
В Мариуполе мужчина взял в заложники трех сотрудниц банка и угрожал взорвать здание.