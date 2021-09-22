Глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова объяснила, почему в Украине при росте коммуналки уменьшается количество денег на субсидии.

В комментарии газете «Факты», она рассказала, что при введении субсидий власти считали, что они будут действовать в течение года или двух. Эта норма вводилась для того, чтобы малообеспеченные граждане не ощутили скачок коммунальных тарифов.

Она также добавила, предполагалось, что уровень доходов населения будет расти, а необходимость в субсидиях отпадет, но этого не произошло.

Сейчас сложилась ситуация, когда тем, кто не может в полном объеме заплатить за услуги ЖКХ, деньги выделяют из бюджета, то есть из тех налогов, которые платят другие украинцы.

«Всего 60% украинцев (ранее 50%) готовы помогать другим справиться со скачком стоимости ЖКУ», — уточнила Третьякова.

Третьякова также отметила, что на практике обычно не хватает средств не тем, кто имеет наименьшие доходы.

«Недопустимо чтобы тот, кто живет на 20 кв. м и честно платит налоги и услуги ЖКХ, еще и предоставлял средства через субсидию человеку, живущему на 100 кв. м. Упираемся в категорию справедливости. Мы не должны дотировать субсидиями человека, который живет лучше того, кто за все платит, включая налоги», — отметила нардеп.

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