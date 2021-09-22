Российская Федерация готова продолжать поставки газа в Европу через Украину после окончания контракта на транзит в 2024 году. Но, это будет зависеть от европейских потребителей.

Подробности передает издание ТАСС.

По словам замглавы МИД России Андрей Руденко, Москва и после 2024 года готова сохранить транзит газа в Европу через Украину.

«Мы неоднократно заявляли о том, что в случае потребности, запроса со стороны европейских партнеров готовы и дальше использовать украинскую газотранспортную систему для поставки газа», — утверждает российский дипломат.

Он отметил, что сохранение транзита в Европу через Украину после 2024 году будет зависеть от объемов закупки газа европейскими потребителями.

Как мы уже рассказывали ранее, группа из более 40 депутатов Европарламента требует от Еврокомиссии срочного расследования деятельности российского «Газпрома». Евродепутаты обвиняют монополиста в рыночных манипуляциях и шантаже с целью получить согласие на эксплуатацию «Северного потока-2».