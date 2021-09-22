В Хабаровском крае (Россия) пропал с радаров военно-транспортный самолет Ан-26.

Об этом сообщают российские СМИ.

На борту самолета находятся шесть человек.

Известно, что самолет Ан-26 проводил технический полет в 40 км от Хабаровска, однако внезапно перестал выходить на связь и с радаров пропал.

Также сообщается, что самолет принадлежит компании «Летные проверки и системы». Он выполнял технический полет, проверяя средства связи.

На поиски самолета вылетел вертолет Ми-8 Росавиации, однако он не смог найти его из-за плохой видимости. СМИ также сообщают, что экипаж Ан-26 не докладывал о неполадках на борту.

Напомним, накануне в России потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-112В. Трагедия произошла во время тренировочного полета около подмосковного аэродрома Кубинка. Самолет упал при заходе на посадку.

В августе в Турции потерпел крушение пожарный самолет Бе-200.