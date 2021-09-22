Правоохранители получили 22 сообщения с угрозами президенту Владимиру Зеленскому, начиная с 2019 года.

Подробности обнародовала пресс-служба СБУ.

Еще три сообщения с угрозами за этот период были в адрес министру внутренних дел. В целом, была установлена причастность 16 человек к анонимным сообщениям такого характера.

В СБУ подчеркнули, что такие действия могут быть квалифицированы по статьям 112 и 346 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, на помощника президента Сергея Шефира 22 сентября было совершено покушение. Его машину обстреляли. Ранения получил водитель. Шефир ехал на машине из дому на работу. Дорога проходила через лес, где его ожидала засада. С разных сторон дороги были произведены несколько автоматных очередей.