В Украине вводят обязательную вакцинацию от COVID-19. Она коснется работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

Соответствующее заявление сделал глава Минздрава Виктора Ляшко, трансляция заседания была опубликована на YouTube.

«Предлагаем начать внедрение обязательных профилактических прививок от COVID-19, в частности для работников заведений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций», — заявил Ляшко.

По словам министра, этот подход полностью соответствует законодательству, а именно Статье №12 закона о защите населения от инфекционных заболеваний.

В ней указано, что «сотрудники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими инфекционных заболеваний, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных заболеваний».

Как мы уже рассказывали ранее, подделка COVID-сертификатов может привести к тому, что границы для украинцев просто закроют.

А тем временем, государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям с 00:00 23 сентября вводит в Украине «желтую» зону карантина. Другими словам, карантин по всей стране ужесточают, но при этом для вакцинированных будут привилегии.