В Украине зафиксировано 6754 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), Киеве (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 2175 человек, умерли — 105, выздоровели — 2095.

Как сообщалось ранее, 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине это люди, которые не получили вакцину. Такая тенденция наблюдается последние три месяца.

Напомним, 19-летний студент Украинского гуманитарного института Владимир Сало скончался после вакцинации от COVID-19.