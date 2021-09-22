Подделка COVID-сертификатов может привести к тому, что границы для украинцев просто закроют.

Об этом врач-иммунолог Борис Донской заявил в эфире Апостроф Live.

По его мнению, велик риск того, что украинские сертификаты перестанут котироваться в мире, если пойдет их массовая подделка — придется каждый раз при въезде в другую страну доказывать их подлинность.

«Доля таких подделок небольшая и не представляет значительного объема. Хотя, с другой стороны, мы все рискуем, что все окружающие страны примут решение не принимать украинцев, зная, что их сертификаты липовые», — говорит Донской.

Если иностранные пограничники выявят несколько поддельных украинских сертификатов, то власти страны могут попросту закрыть въезд для граждан нашей страны.

Врач также считает, что людей нужно правильно мотивировать сделать прививку от COVID-19.

«Я всегда говорил, что здесь не кнутом надо работать, потому что мы будем иметь именно такой результат (подделку сертификатов — прим. ред.). Надо стимулировать именно пряником, какими-то бонусами, послаблениями, финансовыми выплатами для пенсионеров. Это было бы гораздо правильнее», — утверждает он.

https://www.youtube.com/watch?v=qTDhERp1Y8A&t=2s

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская ранее заявила, что люди, которые тяжело перенесли COVID-19 или переболели в среднетяжелой форме, могут не прививаться полгода.

Как сообщалось ранее, 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине это люди, которые не получили вакцину. Такая тенденция наблюдается последние три месяца.