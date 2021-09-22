Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинской диаспоре в США ввести двойное гражданство.

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с представителями украинских организаций и церквей США, проходившей в Украинском институте Америки, пишет «Укринформ».

«Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки», — сказал Зеленский.

При этом он добавил, что по закону о двойном гражданстве «не все просто».

«Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья», — пояснил он, имея в виду Россию.

Он также добавил, что сейчас приоритетом его работы является возвращение в Украину мира. Это будет происходить путем дипломатии, переговоров «с очень сложным государством и сложными людьми», и нужно давление международного сообщества, «всех, кто может хоть что-то сделать для восстановления нашего государства со всеми нашими людьми и территориями».

Напомним, аналогичное заявление Зеленский сделал и на встрече в Стэнфордском университете.

В России заявляли, что за первые 6 месяцев 2021 года гражданство РФ получили 184 385 граждан Украины. Одновременно с этим выдали 16 202 документов о виде на жительство для украинцев.