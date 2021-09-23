День ангела (именины) — это личный праздник у православных и католиков. Он приходится на день, в который церковь отмечает память одноименного святого.

При этом в народе считается, что малыша нужно называть именем именно этого святого, в чей день он родился. Это подарит ребенку покровительство, удачу и счастье.

Полный календарь дней ангела на октябрь 2021, который поможет вам выбрать имя для своей дочери или сына, а также не забыть поздравить родных и друзей.Именины в октябре по православному календарю

1 октября — Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Ефросинья, Иларион, Иван, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, София

— Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Ефросинья, Иларион, Иван, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, София 2 октября — Алексей, Давид, Игорь, Константин, Мария, Николай, Нил, Трофим, Федор

— Алексей, Давид, Игорь, Константин, Мария, Николай, Нил, Трофим, Федор 3 октября — Александр, Иларион, Иван, Михаил, Олег, Татьяна, Федор

— Александр, Иларион, Иван, Михаил, Олег, Татьяна, Федор 4 октября — Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Кондрат, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр

— Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Кондрат, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр 5 октября — Александр, Вениамин, Иона, Исаак, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Прасковья, Петр, Федор, Феофан

— Александр, Вениамин, Иона, Исаак, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Прасковья, Петр, Федор, Феофан 6 октября — Иван, Андрей, Антон, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр

— Иван, Андрей, Антон, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр 7 октября — Авраам, Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Спиридон, Степан, Фекла

— Авраам, Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей, Спиридон, Степан, Фекла 8 октября — Сергей, Афанасий, Герман, Евгений, Ефросинья, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Феодосий

— Сергей, Афанасий, Герман, Евгений, Ефросинья, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Феодосий 9 октября — Иван, Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Николай, Тихон

— Иван, Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Николай, Тихон 10 октября — Акулина, Аристарх, Вениамин, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Никон, Петр, Савва, Сергей, Федор

— Акулина, Аристарх, Вениамин, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Никон, Петр, Савва, Сергей, Федор 11 октября — Александр, Анна, Валентин, Василий, Вячеслав, Иларион, Кирилл, Марк, Мария, Никон, Татьяна, Харитон

— Александр, Анна, Валентин, Василий, Вячеслав, Иларион, Кирилл, Марк, Мария, Никон, Татьяна, Харитон 12 октября — Иван, Феофан

— Иван, Феофан 13 октября — Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Серафим, Семен

— Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Серафим, Семен 14 октября — Александр, Алексей, Вера, Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Федор

— Александр, Алексей, Вера, Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Федор 15 октября — Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Касьян, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков

— Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Касьян, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков 16 октября — Денис, Иван, Павел, Петр, Рустик, Феодосия

— Денис, Иван, Павел, Петр, Рустик, Феодосия 17 октября — Василий, Вероника, Владимир, Гурий, Дмитрий, Ерофей, Иона, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков

— Василий, Вероника, Владимир, Гурий, Дмитрий, Ерофей, Иона, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков 18 октября — Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Евдоким, Иона, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филипп

— Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Евдоким, Иона, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филипп 19 октября — Фома, Иван, Макар

— Фома, Иван, Макар 20 октября — Демьян, Иона, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан

— Демьян, Иона, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан 21 октября — Амвросий, Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Иона, Исидор, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна, Трифон

— Амвросий, Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Иона, Исидор, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна, Трифон 22 октября — Авраам, Константин, Максим, Петр, Степан, Яков

— Авраам, Константин, Максим, Петр, Степан, Яков 23 октября — Андрей, Антон, Ефим, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Иаков

— Андрей, Антон, Ефим, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Иаков 24 октября — Александр, Амвросий, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаак, Лев, Макар, Моисей, Никон, Феофан, Филипп

— Александр, Амвросий, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаак, Лев, Макар, Моисей, Никон, Феофан, Филипп 25 октября — Александр, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас, Феодосий, Федот

— Александр, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас, Феодосий, Федот 26 октября — Антон, Вениамин, Злата, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим

— Антон, Вениамин, Злата, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим 27 октября — Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Прасковья, Петр, Святослав

— Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Прасковья, Петр, Святослав 28 октября — Афанасий, Дмитрий, Денис, Ефим, Иван, Семен

— Афанасий, Дмитрий, Денис, Ефим, Иван, Семен 29 октября — Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Леонтий, Терентий

— Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Леонтий, Терентий 30 октября — Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Исидор, Кузьма, Лазарь, Леонтий

— Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Исидор, Кузьма, Лазарь, Леонтий 31 октября — Лука, Андрей, Гавриил, Давид, Ефросинья, Елизавета, Иосиф, Злата, Николай, Сергей, Семен, Федор, Юлиан

Традиция празднования именин в Украине известна еще с XVII века.

Обычно перед праздником семья варила пиво и ада именинные пироги и караваи. В день самого праздника именинник со своими родными ходил в церковь на службу, заказывал молебен за здравие, ставил свечи и молился у иконы своего небесного покровителя.

