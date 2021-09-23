Украинские потребители могут при получении платежки за газ обнаружить, что в квитанции указан полуторный или двойной тариф. Это происходит, если поставщик газа не может выполнить свои обязательства, а потребителя перевели к «поставщику последней надежды» (Нафтогаз).

Как говорится в материале Фактов, были случаи, когда такой переход был заочным — без уведомления потребителя.

Разница в тарифах у традиционного газопоставщика и поставщика «последней надежды» может отличаться в 1,5−2 раза. Так, «Нафтогаз», который стал поставщиком последней надежды для 600 тысяч домохозяйств, установил на сентябрь тариф 12 грн за кубометр, а в октябре еще раз его пересмотрит. Тем временем у некоторых компаний месячные тарифы на газ составляют около 7-8 грн за кубометр.

Отметим, поставщик последней надежды обеспечивает газом потребителей, если предыдущий оператор прекратил деятельность, объявил себя банкротом или по иным причинам не может выполнять обязательства. Компания, пришедшая на замену, гарантирует поставки в течение 60 дней, а за это время потребитель должен найти нового поставщика. Если такой не найдется, газоснабжение будет прекращено.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина готова продлить контракт на транзит газа с «Газпромом», но при условии сохранения объемов закупок компаниями ЕС.Цена газа на хабе TTF в Нидерландах 16 сентября упала на 10% до 780 долларов за тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на бирже ICE Futures снижается после того, как накануне она поднялась до рекордных 960 долларов за тысячу кубометров.