Второй выпуск реалити-шоу "Холостячка" готовит для зрителей невероятные сюрпризы. Главная героиня Злата Огневич продолжит свое знакомство с претендентами на ее сердце, которые на первой вечеринке получили от певицы бутоньерку. Что ждет зрителей во втором выпуске "Холостячки" — читайте ниже. Много лет Злата Огневич посвящала себя музыке и творческой карьере. На личную жизнь у артистки практически не оставалось времени. Сейчас она чувствует, что хочет серьезных отношений и соскучилась по романтикой. Во втором выпуске реалити-шоу "Холостячка 2" мужчины постараются удивить главную героиню и будут о своих намерениях заявлять смело и открыто. Один из участников отправится со Златой на экстремальное свидание, они месте осуществят давнюю мечту девушки. Ожидаются невероятные эмоции и романтика. "Ради таких эмоций стоит жить!» — признается Злата Огневич.

холостячка 2 Еще трем претендентам выпадет шанс пообщаться со Златой на групповой встрече. Но для этого Холостячци и двум участникам придется … раздеться! Какой сюрприз ждет героиню, и кто останется в проект после такого интимного свидания? И кому же достанется приверженность Холостячки и первая бутоньерка недели? Встретиться со Златой смогут абсолютно все мужу, но Холостячци придется слепо им доверять — в прямом смысле. Григорий Решетник предложит Злате завязать глаза и попробовать почувствовать мужчин на уровне прикосновений. Из них проявит себя как джентльмен, а кто позволит себе перейти границу? Второй выпуск проекту "Холостячка 2" смотрите уже в эту пятницу, 24 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ.

Что будет во втором выпуске "Холостячка 2" Напомним, ранее мы писали о том, что Григорий Решетняк раскрыл секрет о том, как выбирают "Холостячок". А также рассказывали о том, что участник "Холостячки 2" высказался о любви на проект и истинные причины участия.