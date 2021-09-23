Гороскоп на октябрь 2021 для знака Зодиака Рак обещает ряд важных жизненных изменений, в том числе в финансовом плане, в бизнесе и карьере. Прогнозом на октябрь для Рака с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему асцедент (восходящим знаком). "Кардинальное изменение места жительства или просто переезд в пределах одного региона — именно такой потенциал для большинства раков присутствует в октябре 2021", — говорит астролог. Кроме того, в этом период будут происходить выгодные финансовые операции, возможно появление новых бизнес-планов в формате онлайн-сотрудничества с постоянными бизнес-партнерами. Многим Ракам понадобится гибкость суждений и принятия оптимальных компромиссных решений. Весь этот месяц для вас будет актуальна тема чужих денег, кредитов, инвестиций. Главный совет при таком раскладе — никаких долгов и займов, так как есть риск попасть в оборот финансовой пирамиды. Старайтесь пока максимально избегать банков и кредитных карт — к исправлению ситуации. Для дальнейшего продвижения по службе и карьерного роста у Раков присутствует очень хороший потенциал именно в октябре 2021 года. Предоставьте начальству свое видение новой франшизы, доведите ее преимущество и эффективность для общего дела. "Во второй декаде месяца звезды рекомендуют заняться ремонтом — все обстоятельства складываются таким образом, что этот процесс должен пройти для вас успешно и безболезненно в финансовом смысле", — рекомендует Арина. На работе могут возникнуть проблемы договорам по партнерству. Поэтому первостепенное значение Раки должны уделять офисным бумагам — проверять каждую подпись, печати, штампы. Те, кто давно планировал завести себе домашнего питомца, могут сделать это в октябре 2021. Со здоровьем никаких проблем во второй осенний месяц не предвидится. Ранее астролог также рассказала, что в октябре ждет Овна, Тельца и Близнецов.