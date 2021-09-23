Шевченковский районный суд Киева приговорил к 6 годам тюрьмы жителя Киева Павла Заярнюк. Он обвинялся в подготовке госпереворота вместе с бывшим главой "Укрспирта" Михаилом Лабутин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор суда от 20 сентября. Заярнюк — 52-летний ранее судимый житель Киева, имеет вторую группу инвалидности, известный в криминальных кругах как "Паша Чечен", также числился помощником на общественных началах экс-депутата Верховной Рады Сергея Куницына. Также он был волонтером и помогал батальона "Айдар". По версии следствия, которую в суде подтвердили свидетели, Заярнюк вместе со своим другом — экс-директором ГП "Укрспирт" Михаилом Лабутин в начале 2017 вынашивали планы по захвату госвласти. По их замыслу, акция протеста бойцов добровольческого батальона "Айдар" возле Рады должна перерасти в беспорядки, в ходе которых военные захватили бы парламент и заставили бы депутатов проголосовать за необходимые решения. Затем планировалось захватить Кабмин и Администрацию президента. Лабутин после переворота планировал занять пост премьер-министра или президента. Заярнюк по его указанию занялся переговорами с командирами воинских частей с целью склонить их на свою сторону. Помогал ему в этом бывший сотрудник Главного управления разведки Минобороны Георгий Абдиллаев. В частности, они неоднократно общались с заместителем командующего ВДВ по логистике Павлом Щербанем и экс-первым заместителем командующего Сил специальных операций Сергеем Кривоноса. Заярнюк уговаривал их задействовать военнослужащих в держпереворти, а также помочь им боеприпасами для артиллерии. Абдиллаев и заместитель командующего ВДВ Щербань решили сообщить о преступных планах в СБУ. Они также помогли сотрудникам департамента контрразведки записать переговоры с Заярнюк. В итоге он был задержан 14 июля 2017 и находился под арестом до ноября 2019 года. Лабутин скрылся за границей и сейчас находится в Румынии. Заярнюк не признал свою вину и назвал все происходящее провокацией СБУ. Несмотря на это, суд признал его виновным и приговорил к 6 годам тюрьмы. Учитывая "Закон Савченко", приговорен Заярнюк уже отбыл весь срок наказания. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.