В Украине могут появиться платные дороги. К примеру, на трассе «Киев-Одесса» придется заплатить до полутора тысячи гривен. Платить, правда, нужно будет далеко не всем.

Соответствующий законопроект был утвержден заседании правительства в среду 22 сентября, пишет РБК-Украина.

Пока речь идет только о большегрузном транспорте — автомобилях массой от 12 тонн. Плату придется вносить за пользование дорогами государственного значения.

Для контроля на таких дорогах будет внедрена система радиочастотных меток идентификации, а рассчитаться можно будет в электронной системе.

Средства, которые будут получать таким образом, а также штрафы за неуплату будут направлять в Дорожный фонд.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что в Украине около 1,5 млн грузовых авто и это без учета машин с иностранной регистрацией. Эти большегрузы приводят к быстрому износу дорожного покрытия.

Какой будет плата за проезд по украинским дорогам — пока неясно. Но в правительстве предполагается получить до 9 млрд гривен при среднем тарифе 1-3 грн/км. То есть за проезд 12-тонного грузовика от Киева до Одессы придется выложить 500-1500 грн.

За попытку избежать оплаты придется выложить штраф — 8500 грн за первый раз и 17000 грн за повторное нарушение.

Такую же сумму доведется заплатить, если на грузовик не будет установлен «маячок».

Предполагается, что первые платные дороги в Украине могут появиться уже в 2024-му году.

Ранее публиковался список дорог, которые возможно станут платными.

Названы самые опасные дороги в Украине.