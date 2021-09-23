Украинский семейный врач Наталья Шевчук рассказала, как отличить симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), гриппа и коронавирусной инфекции.

По ее словам, отличить их чрезвычайно сложно. Определить, чем именно заболел человек, может только диагностика ПЦР или экспресс тесты, пишет ТСН.

Как сообщалось ранее, COVID-19 не единственная эпидемия, которая накрывает Украину, совсем скоро мы столкнемся с 4 штаммами гриппа.

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что поступление вакцин против него ожидается через две недели. Должны завезти около миллиона доз препарата. Медики подчеркивают, что такую вакцину можно сочетать с вакциной от коронавируса. По словам заведующего отделения иммунизации центра общественного здоровья Александра Заики, между препаратами необходимо выдержать интервал минимум две недели.

