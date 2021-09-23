Народный депутат от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Илья Кива в эфире скандальной программы «60 минут» с Ольгой Скабеевой на канале «Россия-1» повторил тезис российского президента Владимира Путина о том, что украинцы и россияне один народ.

На это обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Кива присоединился к эфиру из Киева 22 сентября. Кремлевские пропагандисты решили поинтересоваться мнением депутата ВРУ по покушению на помощника президента Сергея Шефира.

«Извините, у нас… У нас или у вас. Помните, как ваш лидер сказал, что Украина и Россия – это один народ? Поэтому все в порядке, не поправляйте меня», – уточнил Кива, рассказывая свою позицию.

«Каждый день в эфирах российских телеканалов представители ОПЗЖ распространяют антиукраинские заявления. Открытый вопрос? Сколько это еще будет происходить? Кива уже не вылезает из эфиров, где восхваляет Россию и Путина. Еще раз подчеркиваю — это не демократия и свобода слова, это деятельность направлена на свержение государственного строя», — комментирует Штефан.

Как сообщалось ранее, большинство украинцев (70%) не согласны с утверждением российского президента Владимира Путина об историческом единстве россиян и украинцев.

Если украинцы и россияне — один народ, это означает, что украинского народа не существует, — так прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина третий президент Украины Виктор Ющенко.