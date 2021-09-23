Правоохранители задержали водителя грузовика, который спровоцировал массовое ДТП на участке трассы Киев-Чоп в Ровенской области, в результате которого погибла женщина. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области. В полиции напомнили, что авария произошла вблизи села Белая Криница Ровенского района около 14: 30. По предварительным данным, водитель грузовика Renault Premium — 26-летний житель Львовской области — столкнулся с тремя автомобилями, которые остановились на запрещающий сигнал светофора на пешеходном переходе. От удара один из автомобилей врезался в столб со светофором. 74-летняя женщина, которая находилась в машине, скончалась на месте. Травмы получили три человека. Их госпитализировали. Медики оценивают состояние пострадавших. Движение на участке трассы, где произошло ДТП, до сих пор перекрыто. Водитель грузовика задержан в рамках статьи 208 УК Украины. Медэкспертиза не выявила в его крови следов алкоголя. Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Фото: массовое ДТП на трассе Киев-Чоп — полиция задержала водителя грузовика (facebook.com/police.in.Rivne.region) Полицейские задержали водителя грузовика за причинение смертельного ДТП в Ровенском районе движение этой участка дороги до сих пор перекрыт смертельное ДТП произошло сегодня около 14:20 на автодороге «Киев-Чоп» в селе Белая Криница 26-летний житель Львовской области, водитель грузовика «Renault Premium» допустив столкновения с тремя автомобилями, которые остановились перед регулируемым пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора: «Citroen Jumper», которым управлял 39-летний житель, «Toyota RAV4» под управлением 59-летней жительницы Донецкой области и «BMW Х3». От удара последний транспортное средство врезался в светофорный столб результате ДТП погибла пассажирка автомобиля «BMW» — 74-летняя жительница Ровенской области. Водителя, личность которого устанавливается, и еще один пассажир этого же авто госпитализировали в больницу. также травмы получил водитель микроавтобуса «Citroen» и 33-летний пассажир автомобиля «Toyota». Состояние всех пострадавших медики оценивают руководитель грузовика согласно освидетельствование в медучреждении был трезв. Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы продолжается досудебное расследование Типовое Ровно Телеканал "Ровно 1" ITV media group UA Ровно Ровно Вечернее Posted by Полиция Ровенской области on Thursday, September 23, 2021