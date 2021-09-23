В Хабаровском крае России обнаружили обломки военного самолета Ан-26, который пропал с радаров 22 сентября.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю:

«23 сентября в ходе проведения авиаразведки вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обнаружил обломки предположительно самолета Ан-26 в районе горы Хребтовая, высота которой свыше 900 метров».

Сообщается, что самолет разбился в труднодоступной местности.

Российские СМИ отмечают, что части воздушного судна разбросаны на несколько сотен метров. Все члены экипажа Ан-26 погибли.

Напомним, накануне в России потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-112В. Трагедия произошла во время тренировочного полета около подмосковного аэродрома Кубинка. Самолет упал при заходе на посадку.

В августе в Турции потерпел крушение пожарный самолет Бе-200.