В с. Опришены Черновицкой области завершилось 10-летнее строительство детского сада, который стал первым в истории этого населенного пункта. Фундамент для дошкольного учреждения заложили еще в 2011 году, но долгое время он имел статус долгостроя. Завершить объект удалось после включения его в список объектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА. "Помещение детского сада имеет уникальное внутреннее оформление. Все 20 комнат заведения украшены эксклюзивными рисунками. Над ними работал художник Юрий Телегуз и его ученики ", — говорится в сообщении ОГА. Здание сделали инклюзивной: здесь обустроили пандусы, лифт и специальную туалет для детей с инвалидностью. Здание также утеплили и обустроили энергосберегающими окнами. Садик рассчитан на 180 детей. "Новый современный заведение появилось здесь не только потому, что общество хотела и требовала этого, но и потому, что продемонстрировала способность воплотить такой проект. Администрация же, в свою очередь, рада была помочь и всячески способствовать, чтобы этот долгострой превратился в мощный образовательный центр ", — сказал председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук. На финальный этап строительства из Государственного фонда регионального развития выделили 11000000 гривен. Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".