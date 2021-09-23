Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 24 сентября — в Украине начинает теплеть.

По ее словам, температура воздуха завтра днем ​​в большинстве областей Украины составит 10-16 градусов, на юге до 18 градусов. Холода задержаться в Полтавской, Сумской, Черниговской области, в Киевской, Черкасской областях и Кропивницком: 8-13 градусов.

Атмосферный фронт северного циклона принесет дожди, временами умеренные и сильные. Дожди будут идти вместе с фронтом — сначала север, запад, центр. Во второй половине дня и вечером — центр, юг и восток.

В пятницу усилится ветер северо-западного направления, возможны штормовые порывы.

В Киеве 24 сентября ожидается дождливая и ветреная погода. Воздух прогреется до 11-13 градусов.

В Карпатах 22 сентября выпал первый снег.

Глобальное изменение климата приведет к тому, что снег в Украине зимой будет становиться редкостью.

Напомним, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, а также народный синоптик Леонид Горбань озвучили прогноз погоды в Украине на осень. Если коротко, погода будет классической — погожий сентябрь, сырые холодные последние дни октября и мрачный ноябрь.

Как сообщалось ранее, после ночных заморозков на почве и резкого похолодания, погода возьмет курс на потепление. Почти до конца сентября будет тепло, осадков будет немного. В целом критически низких температур осенью ожидать не приходится.