Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. В своей речи он вспомнил пандемию COVID-19, нападение на авто его помощника Сергея Шефира и преступления российского президента Владимира Путина.

Главные заявления Зеленского собрало Сегодня. Россия

Президент посоветовал «кому-то», намекая на Россию, не покидать зал во время разговоров об агрессии и оккупации, а покинуть территорию Украины.

«Я благодарен всем государствам (…), которые могут назвать вещи своими именами: оккупацию назвать оккупацией, а агрессию назвать агрессией. Не боясь, что кто-то показательно покинет этот зал. Не надо этого делать, это площадка диалога. Счастье Украине это точно не принесет. Счастье Украине могло бы принести, если бы кто-то показательно покинул наши государственные территории, наши государственные границы».

Глава государства отдельно предложил проводить заседания ООН вблизи «горячих точек». Тогда, считает президент, ООН сможет воочию увидеть глобальные проблемы, которые существуют в мире.

«Может нам надо встречаться там, где можно услышать и увидеть эти глобальные проблемы. В мире тысячи «горячих точек». Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них».

Зеленский также напомнил, что место, где зарождалась идея ООН – Ялта, – оккупировано постоянным членом Совета Безопасности ООН. Однако Крым требует внимания ООН еще и в контексте защиты окружающей среды, поскольку из природы Крыма сделали военную базу – «вместо фауны и флоры там флот и солдаты».Вакцины от COVID и ООН

Зеленский сравнил распределение вакцин против коронавируса в мире с распределением спасательных шлюпок и назвал лекарства средством для дискриминации.

«Мы играли в равенство, мы играли в единство. Где одно дело – делить общие цели, другое – совместно делить вакцины. Оказалось, что в статьях о равенстве, как в рекламах, есть звездочка и надпись мелким шрифтом: все мы люди, все мы в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получат пассажиры первого класса».Число жертв на Донбассе растет

Глава государства отметил, что после его выступления на Генассамблее ООН в 2019 году число жертв войны на Донбассе вновь возросло. Это, по его словам, «цена свободы и цена независимости».

«Пора просыпаться. Честно, Украина не засыпала. Это сложно сделать под звуки взрывов и выстрелов, которые раздаются на оккупированном Донбассе».Российские выборы на Донбассе

Зеленский призвал ООН отреагировать на раздачу российских паспортов на оккупированных территориях Украины, а также проведение в ОРДЛО и Крыму выборов в Госдуму РФ.

«Что это, как не доказательство безнаказанности и пренебрежения к международному праву? Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно? Но я верю, что не поздно, и ООН должна поддержать тех, кто хочет изменить мир к лучшему», — подчеркнул он.

Также Зеленский рассказал о нападении на своего первого помощника Сергея Шефира:

«Каждая ночь перед Генассамблеей ООН – бессонная ночь. (…) Три часа ночи – десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение, 12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ».

22 сентября в Киевской области был совершен обстрел машины первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Шефир ехал на машине из дому на работу. Дорога проходила через лес, где его ожидала засада. С разных сторон дороги были произведены несколько автоматных очередей. В итоге ранения получил шофер.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал свои версии обстрела автомобиля. По мнению Арахамии, «передать привет» таким образом могли от контрабандистов и криминальных авторитетов, это мог быть «российский след» на фоне активной антироссийской риторики. Он добавил, что это также мог сделать кто-то из олигархов из-за активной борьбы с ними.





